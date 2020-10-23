واشنطن تنشر 200 طيار و4 قاذفات في قاعدتها الجوية بالمحيط الهادئ... صور

نشرت القوات الجوية الأمريكية 4 قاذفات استراتيجية من طراز "بي-1بي" في قاعدة أندرسن العسكرية في جزية غوام في المحيط الهادئ.

وجاء في بيان قيادة القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ، اليوم الجمعة: "وصل نحو 200 طيار و4 طائرات من طراز "بي-1بي" لانسر من سرب القاذفات الاستكشافية التاسع إلى قاعدة أندرسن الجوية في غوام من قاعدة دايس الجوية في تكساس يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر".

Approximately 200 Airmen and four B-1B Lancers with the 9th EBS from @DyessAFBase arrived at Andersen AFB to conduct #BTF missions in support of Pacific Air Forces’ training efforts with allies, partners and joint forces, Oct. 20, 2020.



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وأوضح البيان أن ذلك "يأتي في إطار تنفيذ مهام فرقة القاذفات لمساعدة القوات الجوية في المحيط الهادئ، كجزء من التدريبات مع الحلفاء والشركاء والقوات المسلحة المشتركة".

وأشار إلى أن القاذفات الاستراتيجية ستشارك في مهمة يتم فيها تدريب الطيارين على العمل "في أي مكان في العالم وفي أي وقت" وفي مناطق مختلفة.

وأضاف أنه قبل وصول القاذفات إلى غوام، قامت القاذفات الأمريكية بطلعة مشتركة فوق بحر اليابان مع مقاتلات من طراز "إف-15" و"إف-2" التابعة للجيش الياباني.