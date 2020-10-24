مجلة أمريكية تقيم الفرقاطة المحدثة "مارشال شابوشنيكوف"

وصفت المجلة الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" بأنها "مدججة بالسلاح ومسلحة بالعديد من الصواريخ الجديدة". وردت على تقارير إعلامية روسية بأن "فرقاطة الحرب الباردة مارشال شابوشنيكوف"، بعد إعادة تجهيزها بصواريخ كروز كاليبر-إن كيه وأورانوس، أرسلت لإجراء تجارب بحرية في بحر اليابان.

وأشارت المجلة إلى أنها دخلت خدمة البحرية الروسية كسفينة كبيرة مضادة للغواصات. وشمل تحديثها تركيب قاذفات سفن موحدة لصواريخ كاليبر، مما زاد من قدراتها القتالية وجعلها من الممكن اعتبارها فرقاطة. من المفترض أن السفينة التي تمت ترقيتها ستكون قادرة أيضًا على استخدام صواريخ تسيركون الأسرع من الصوت.

في يوليو / تموز ، بدأت "مارشال شابوشنيكوف" أولى تجاربها البحرية بعد الإصلاحات. ستكون المرحلة التالية من الاختبار هي إقلاع وهبوط المروحيات كا-27 المحمولة على متن الفرقاطة. يجب أن تعود السفينة إلى أسطول المحيط الهادئ بحلول نهاية هذا العام.

تشير المجلة إلى أن "مارشال شابوشنيكوف" أثبتت بالفعل أنها سفينة فعالة.