طائرة مسيرة تسلم حمولة إلى غواصة أمريكية...فيديو

وفقًا لبوابة The Drive ، تم إطلاق الطائرة المسيرة من سفينة صغيرة تقع بالقرب نسبيًا من الغواصة. لا تقدم البحرية الأمريكية تفاصيل حول محتويات الشحنة ومعاييرها، ويمكن الحكم عليها من الفيديو والصور أنها كانت صغيرة. ومع ذلك، قد تكون هذه الممارسة مطلوبة لتسليم البضائع ذات الأهمية الاستراتيجية - الأدوية والأغذية والمعلومات. سيكون أسرع وأرخص من التسليم بالمروحية أو القارب.

تسليم البضائع إلى الغواصات باستخدام الطائرات المسيرة له أيضًا عيوبه. أولا، تكون الغواصة على السطح معرضة للخطر أكثر. يزداد خطر الاكتشاف إذا كانت السفينة التي تُطلق منها الطائرة المسيرة قريبة من الغواصة. يمكن حل المشكلة عن طريق الطائرات المسيرة التي تهبط على الماء ثم تدخل إلى الأعماق.