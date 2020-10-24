سرب من الطائرات المسيرة الصينية "يدمر" المدفعيات...صور

في الصين، يجري العمل على إنشاء طائرات مسيرة كاميكازي (انتحارية). في الآونة الأخيرة، تم عرض منصة إطلاق ذاتية الدفع لأول مرة، قادرة على إطلاق سرب كامل من هذه الطائرات المسيرة في وقت واحد.

يتم إجراء أبحاث مماثلة في القوات المسلحة لدول أخرى. لذلك، في وحدات جيش التحرير الشعبي، يتم إيلاء اهتمام كبير للحماية من هذه الأسلحة.

هكذا، في التدريبات التي جرت، قامت تشكيلات الدفاع الجوي للمجموعة 73 من الجيش بمهام صد الغارات المكثفة.

أطلقت أنظمة الصواريخ 9كي331 "تور-إم1" الروسية الصنع النار على عدو افتراضي.

Учения бригады ПВО 73-й армейской группы Восточной зоны боевого командования НОАК. pic.twitter.com/O7XK5WnAqn — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) October 22, 2020

كما شاركت أنظمة FN-6 المحمولة المضادة للطائرات والمدافع الإلكترونية المدمجة المضادة للطائرات المسيرة.

أمطرت المدافع الأوتوماتيكية عيار 35 ملم تايب 90، وابل من الرصاص، تم تدمير أهداف جوية حقيقية.

وفقًا للخبراء، ستساعد الخبرة المكتسبة في تنظيم عقبة فعالة أمام مجموعات كبيرة من الطائرات المسيرة.