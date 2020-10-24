عرض أحدث مدفع رشاش إر بي إل-20 بالتفصيل الكامل.. فيديو

عرضت "كلاشينكوف" مقطع فيديو رسمي مخصص للمدفع الرشاش RPL-20 الواعد. بفضل الفيديو، يمكن مشاهدة الرشاش بالتفصيل من زوايا مختلفة.

يتراوح الطول الإجمالي للمنتج من 1085 إلى 1145 ملم، ويبلغ طول السبطانة في الإصدار الأساسي 590 ملم. ومع ذلك، فإن RPL-20 يوفر إمكانية تغيير السبطانات - يمكن أن تكون أطول أو أقصر حسب ظروف المعركة، سواء كان إطلاق النار مطلوبًا على مسافات طويلة أو على مسافات قصيرة. أيضًا، تتيح السبطانة العمل في وضع الكثافة العالية عندما يسخن السلاح كثيرا.

RPL-20 عبارة عن رشاش خفيف، سعة صندوق الرصاص 100 طلقة ، العيار 5.45 × 39. الوزن الإجمالي للسلاح 5.5 كغم.

الآن يتم اختبار المدفع الرشاش، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها في غضون عام.