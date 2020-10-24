"إس-400" تسجل رقما قياسيا في الدقة

تمكن طاقم منظومة الدفاع الجوي إس-400" "تريومف" من إصابة جميع الأهداف من الصاروخ الأول، خلال التدريبات على إطلاق النار في عام 2020.

هذا العام، تدربت 10 أفواج صواريخ للدفاع الجوي تابعة للجيش الروسي في مناطق تدريب أشولوك وتيليمبا على استخدام "تريومف" من فلاديفوستوك ونوفوروسيسك ونوفوسيبيرسك وسيفاستوبول وأماكن أخرى. من أجل إطلاق النار العملي، تم إطلاق 51 هدفًا، وتم إطلاق 63 صاروخًا موجها، حسبما نقل موقع bmpd عن بيانات وزارة الدفاع الروسية.

تم إسقاط جميع الأهداف بواسطة الصاروخ الأول. يفسر تجاوز عدد الصواريخ عدد الأهداف أنه تم ضرب صاروخ ثاني على 12 هدف. في المعركة الحقيقية، يتم إطلاق ثلاثة صواريخ أيضًا على أهداف مهمة - من أجل الموثوقية.