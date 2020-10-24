المفاجأة والسرعة والدقة.. القوات الخاصة تحتفل بالذكرى السبعين لتأسيسها

لا يتوقف الجنود عن صقل مهاراتهم حتى في الأعياد، تتدرب القوات الخاصة على الهجوم في ملعب التدريب.

تحتفل نخبة القوات المسلحة الروسية بيومها المهني - يبلغ عمر وحدات القوات الخاصة 70 عامًا من يوم تأسيسها. وقام هؤلاء المقاتلين بآلاف العمليات الفريدة التي لا يزال الكثير منها مصنفة على أنها "سرية".

إنها القوات الخاصة التي تعمل خلف خطوط العدو وتحرر الرهائن وتقتل المسلحين. حتى في الأعياد، تصقل مهاراتها.

يتدرب جنود من وحدة منفصلة ذات أغراض خاصة على تكتيكات الإجراءات أثناء الهجوم على مبنى في ساحة التدريب. تقام مثل هذه التدريبات مرتين على الأقل في الأسبوع. عليهم، صقل مهاراتهم وتطويرها والتدرب على دقة إطلاق النار وبالتالي الحفاظ على أعلى مستوى من اللياقة البدنية.

لا يهم الطقس والتضاريس والوضع بالنسبة للقوات الخاصة، فهم دائمًا على استعداد لأداء أي مهام. ويكون اختبار الجنود صعب.

وقال قائد مجموعة قوات خاصة يفغيني: "اختيار القوات الخاصة يبدأ بمكتب التجنيد، هنا يكون الأفضل من الأفضل. نحن نعطي الأفضلية للجنود الذين أكملوا الخدمة العسكرية في القوات المحمولة جواً، ولكن هنا الأبواب مفتوحة لكل من هو على استعداد لتجربة الضغوط الجسدية والعقلية الخطيرة"، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.

يقوم الجنود بمسح مركز قيادة العدو الافتراضي. إنهم يولون اهتماما لتدريب القوة النارية بما لا يقل عن التدريب البدني. جنود القوات الخاصة هم جنود متنوعون، مما يعني أنه يجب أن يكونوا قادرين على فعل كل شيء.

وقال قائد مجموعة قوات خاصة، أليكسي: "الوحدات ذات الأغراض الخاصة تتقن استخدام جميع أنواع الأسلحة الصغيرة، ويتم إجراء التدريبات بانتظام، ويتم إطلاق النار القتالي حوالي 2-3 مرات في الأسبوع".

وأيضًا - دروس في التدريب الجوي وقيادة المعدات العسكرية والتوجيه والبقاء على قيد الحياة. التدريب عمليا لا يتوقف.