البحرية الروسية تتسلم غواصة تعمل بالديزل والكهرباء "فولخوف"

تم تسليم الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء من مشروع 636.3 "فولخوف" إلى البحرية الروسية يوم السبت، حسبما أفاد المكتب الصحفي لحوض بناء السفن "أدميرلتسيسي فيرف".

وقالت الخدمة الصحفية "اليوم تم نقل غواصة فولخوف إلى البحرية الروسية."

غواصة "فولخوف" هي الثانية في سلسلة من ست سفن يتم بناؤها في أحواض بناء السفن "أدميرلتسيسي فيرف" لأسطول المحيط الهادئ الروسي. تم تصميم الغواصة في يوليو تموز 2017 وتم إطلاقها في ديسمبر 2019. تم تسليم أول غواصة لأسطول المحيط الهادئ، "بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي"، إلى البحرية الروسية في نوفمبر 2019. في نهاية عام 2019 ، تم تصميم الغواصتين الثالثة والرابعة المماثلة – "ماغادان" و"أوفا".

ووقعت وزارة الدفاع وحوض بناء السفن عقد بناء سلسلة من ست غواصات من مشروع 636.3 لأسطول المحيط الهادئ في سبتمبر 2016.

تنتمي غواصات هذا المشروع إلى الجيل الثالث، وتبلغ سعتها 3.95 ألف طن، وسرعتها تحت الماء 20 عقدة، وعمق غمر 300 متر، وطاقم من 52 شخصًا. وهي مجهزة بأحدث نظام ملاحة بالقصور الذاتي، ونظام معلومات وتحكم آلي حديث، وأسلحة صاروخية عالية الدقة، وأسلحة طوربيد قوية. الغواصات مسلحة بطوربيدات من عيار 533 ملم (ستة أجهزة) ، وألغام، ونظام صاروخ كاليبر.

تم بناء ست غواصات من هذا المشروع لأسطول البحر الأسود في حوض السفن من أغسطس 2010 إلى نوفمبر 2016.