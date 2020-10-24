بعد دفعة مدرعات "بي آر دي إم-2"... روسيا تنظر في إرسال المدربين العسكرين لأفريقيا الوسطى

قال السفير الروسي لدى جمهورية أإفريقيا الوسطى، فلاديمير تيتورينكو، إن بلاده سوف تنظر في إمكانية إرسال المزيد من المدربين العسكريين إلى هناك في المستقبل القريب.

وقال في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إنه "في الوقت الحالي نبحث تعزيز التدريبات المقدمة للقوات المسلحة لأفريقيا الوسطى، وثمة طلب من وزير دفاع البلاد (في هذا الصدد)، ولسوف يتم النظر في تلك المسألة في المستقبل القريب على الأرجح".

ولفت إلى أن المسألة تمت إثارتها خلال لقاء مؤخرا برئيس أفريقيا الوسطى، أرشانغ تواديرا.

وأشار إلى أنه "جرى اليوم إرسال 10 مدرعات استطلاع وحراسة برمائية إضافية من طراز بي آر دي إم-2 إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي الدفعة الثانية من العربات المقرر إرسالها العام الجاري".

وكان السفير الروسي في جمهورية أفريقيا الوسطى، فلاديمير تيتورينكو، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن جمهورية أفريقيا الوسطى حصلت من روسيا على 10 مركبات استطلاع ودوريات مصفحة من طراز بي إر دي إم-2، ونقلتها إلى العاصمة طائرة نقل ثقيلة تابعة للقوات الجوية الروسية من طراز "أ إن-124 روسلان".

يذكر أن روسيا زودت الدولة الأفريقية العام الماضي بدفعتين من الأسلحة مجانًا، بما في ذلك بنادق كلاشينكوف الهجومية وقاذفات القنابل اليدوية وبنادق القنص. تم ذلك بمعرفة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.