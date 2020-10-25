نائب رئيس لجنة الدفاع في الدوما: "إف-35" الأمريكية لا يمكنها خرق الدفاع الجوي الروسي

أعلن نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما، يوري شفيتكين، لوكالة "سبوتنيك" أن خصائص المقاتلة الأمريكية من طراز F-35 اليوم لا تسمح بتجاوز الدفاع الجوي للقوات المسلحة الروسية.

وقال: "بشكل عام، يعتبر نظام الدفاع الجوي الروسي هو الأكثر تطورا في العالم، وتجدر الإشارة إلى أن وسائل محاربة الأهداف الجوية للعدو ليست فقط دفاع جوي مباشر، ولكن أيضا عدد من القدرات الأخرى، بما في ذلك الحرب الإلكترونية، وما إلى ذلك. لذلك، بالطبع، لا يمكن القول إن الطائرة F-35 سيئة، لكن خصائصها اليوم لا تسمح لها بتجاوز أنظمة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الروسية ".

وأضاف البرلماني أن الترويج لطائرة F-35 إلى الدول الأوروبية يؤكد مرة أخرى ضغط المجمع الصناعي العسكري الأمريكي وفرضه على أوروبا.

في وقت سابق، قال محللون في مركز الأبحاث الاستراتيجي RAND في تقرير إن مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية من طراز F-35 هي الطائرة الوحيدة التي يمكنها مقاومة روسيا في حالة نشوب صراع محتمل في أوروبا.

وذكروا أنه في حالة حدوث أعمال قتالية، ستكون طائرة F-35 قادرة على اختراق نظام الدفاع الجوي الروسي وتقديم "مساهمة كبيرة من الساعات الأولى من الصراع". وبالتالي، فإن دول الحلف، التي وقعت عقدًا لتوريد مقاتلات F-35، يجب أن تحسن أسطولها الجوي من أجل إجراء عمليات مشتركة بمشاركة مقاتلة جديدة في المستقبل.