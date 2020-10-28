تكتيك عسكري يستخدم لأول مرة في مناورات أمريكا واليابان... فيديو

تجري الولايات المتحدة الأمريكية واليابان مناورات عسكرية مشتركة، يتدرب فيها الجيشان على اثنين من التكتيكات العسكرية المستخدمة لأول مرة في تلك المناورات.

وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية إن المناورات المشتركة، التي انطلقت يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تشمل تدريبات جوية وبحرية وبرية حول اليابان.

The US and Japan have begun its biennial joint military drills, and this year's exercises are the first to include cyber and electronic warfare training. pic.twitter.com/dku9rktQqE — SCMP News (@SCMPNews) October 28, 2020

وتابعت: "يتدرب الجيشان، هذا العام، على اثنين من التكتيكات العسكرية للمرة الأولى في تلك المناورات وهما تكتيات الحرب الإلكترونية والهجمات السيبرانية".

وتقام تدريبات "كين سورد" كل عامين وتضم عشرات السفن ومئات الطائرات الحربية، إضافة إلى نحو 4600 جندي من الجانبين.

ومن المقرر أن تستمر المناورات حتى 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.