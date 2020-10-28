أسطول بحر الشمال الروسي يختبر صاروخا جديدا مضادا للغواصات

ذكر المكتب الصحفي التابع لأسطول بحر الشمال الروسي، اليوم الأربعاء، أن البحارة الروس من الفرقاطة "الأميرال كاساتونوف" أجروا تجربة على صاروخ جديد مضاد للغواصات في بحر بارنتس.

© Sputnik . The courtesy of the Russian Navy's Information and PR Service سفن الأسطول الشمالي تكتشف غواصة في بحر بارنتس

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي: " قامت أحدث فرقاطة تابعة لأسطول بحر الشمال "الأميرال كاساتونوف"، بإطلاق صاروخ مضاد للغواصات في منطقة تدريب الأسطول في بحر بارنتس. وجرى الإطلاق كجزء من اختبارات التأهيل التسلسلية للمنتج وتم الإقرار على أنه ناجح".

وقامت إحدى الغواصات النووية التابعة لأسطول بحر الشمال بمراقبة الطوربيد الذي انفصل عن الصاروخ تحت الماء. كما رافقت إطلاق الصاروخ طائرة من طراز "إيل-38" مضادة للغواصات وطائرة مروحية من طراز "كا-27" وزورق طوربيد".

وأضاف البيان: "أثناء الإطلاق الصاروخي، أظهرت أطقم الفرقاطة القتالية ثقتها في امتلاك المعدات العسكرية وحرفية عالية في التدريب البحري".

ولم يتم تحديد نوع "المنتج" الذي تم اختباره.