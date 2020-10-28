تراجع حاد في مبيعات ألمانيا من الأسلحة... ومصر وإسرائيل بين أكبر الشركاء

أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الأربعاء ، تراجع صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية للبلاد بنحو 50 في المائة في النصف الأول من عام 2020.

برلين- سبوتنيك. وقالت بيات بارون، المتحدثة باسم الوزارة في إفادة صحفية: "الحجم الحالي للتصاريح الصادرة لتصدير الأسلحة هو 2.78 مليار يورو (3.26 مليار دولار)، مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، عندما كان الحجم 5.33 مليار يورو، وهذا انخفاض كبير".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد، أيضا إنه تم إبلاغ مجلس الوزراء الألماني ببيانات التصدير.

استحوذ حلف الناتو ودول الاتحاد الأوروبي على 37.3 في المائة من صادرات الأسلحة الألمانية خلال الفترة المشار إليها.

وبحسب البيانات المعلنة، كان أكبر شركاء تصدير الأسلحة الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي، هم إسرائيل ومصر والولايات المتحدة.