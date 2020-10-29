أربع غواصات روسية ضمن قائمة الأخطر في العالم

دخلت أربع غواصات روسية المراكز الخمسة الأولى في تصنيف أخطر الغواصات في العالم. في المجموع، هناك 53 غواصة في القائمة التي جمعها الخبير في القوات البحرية ساتتون، وهناك نماذج وغواصات حديثة وغواصات من الحرب العالمية الثانية.

يعتمد التصنيف على قوة أسلحة الغواصات وأقصى حمل قتالي لها. وتأتي النتيجة النهائية من مجموع عدد أنابيب الطوربيد، وعدد الطوربيدات في الحجرة، وكذلك الصواريخ التي يتم إطلاقها من منصات إطلاق عمودية.

ولم تُدرج في القائمة الغواصات المسلحة بأسلحة من العيار الصغير، وكذلك الغواصات المحمولة بصواريخ باليستية عابرة للقارات.

نتيجة لذلك، احتلت الغواصات الأمريكية من فئة أوهايو المركز الأول بإجمالي 174 نقطة وتقدمت بشكل كبير على منافسيها. في التكوين "غير النووي"، يمكنها حمل 154 صاروخ كروز BGM-109 Tomahawk في وقت واحد، ومن هنا جاءت النتيجة.

© AP Photo / Lt. Rebecca Rebarich غواصة أمريكية من فئة "أوهايو"

احتلت الغواصات الروسية من مشروعي "ياسن" و "أنتيي" المركزين الثاني والثالث، على التوالي ، بـ 72 (10 + 30 + 32) و 52 (6 + 22 + 24) نقطة. ومع ذلك، في حالة "ياسن"، أحصى المؤلف عدد الصواريخ عند الحد الأدنى - 32 "أونيكس". على الرغم من أنه في تعديل "ياسن-إم" يوجد 40 صاروخًا من هذا النوع، أو 50 صاروخًا من طراز "تسيركون" أو "كاليبر".

في المرتبة الرابعة مرة أخرى ممثل البحرية الأمريكية - الغواصات من طراز Seawolf ، تحمل ما يصل إلى 50 طوربيدًا أو صاروخًا، يتم إطلاقها أيضًا من أنابيب طوربيد. والمركز الخامس تقاسمته غواصتان روسيتان – من مشروع "أكولا" و "باراكودا". حصلت كلتاهما على 40 نقطة.

© AP Photo / DMITRY LOVETSKY, DMITRY LOVETSKY غواصة روسية أكولا

يشمل التصنيف أيضًا العديد من الغواصات البريطانية والفرنسية والألمانية والسويدية والصينية، وكان في أخر القائمة غواصات إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية والشمالية.