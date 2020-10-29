في سعيها إلى تجديد أسطولها الجوي... أوكرانيا تأمل في الحصول على مقاتلات أمريكية

أصبح أسطول الطائرات الأوكراني قديما وعفا عليه الزمن لدرجة أن قيادة القوات المسلحة تخشى خلال 10 سنوات أن تبقى بدون طائرات قادرة على أداء مهام قتالية.

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، الجنرال سيرغي دروزدوف، أن أوكرانيا تأمل في الحصول على مقاتلات متعددة المهام من شركائها الغربيين، ومن الناحية المثالية، الأمريكية F-35.

وقال دروزدوف في مقابلة مع قناة "إر بي كي-أوكرانيا"، من غير الصحيح حتى الحديث عن التخلي الحالي عن أسطول طائرات القوات الجوية الأوكرانية، يجب تحديث جميع المعدات تمامًا.

وأضاف: "أن المعدات أصبحت قديمة معنويا وبدنيا، لأننا الآن نحمي الحدود الجوية لدولتنا باستخدام نماذج المعدات التي تم إنتاجها من عام 1968 إلى عام 1991".

يبلغ عمر أحدث طائرة نقل عسكرية في أوكرانيا 52 عامًا، وتتراوح أعمار المقاتلات وطائرات الاستطلاع بين 30 و40 عامًا. والأهم من ذلك أن الجار الغربي لروسيا لم يستلم طائرة عسكرية واحدة منذ إعلان الاستقلال عام 1991.