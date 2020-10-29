الولايات المتحدة تختبر طائرة سرية بحاوية غامضة... صور

تفاجأ الخبير العسكري تايلر روغواي بحاوية غريبة في الجزء السفلي الأمامي من بدن الطائرة: من الممكن تمامًا أن يتم استخدامها لتثبيت الليزر.

ذكر موقع The Drive أن لحظة هبوط الطائرة تم التقاطها بالقرب من مركز Mojave الجوي الفضائي في كاليفورنيا في أواخر أكتوبر.

Scaled Composites' stealthy test jet now flying with possible laser weapon modifications:https://t.co/NC2mw1zICf — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) October 28, 2020

تبدو الحاوية الموجودة على البدن وكأنها مدخل كبير للهواء، ويعتقد الخبير أنه يوجد بالداخل شبكة تشبه المبرد. يوجد فتحة مربعة على جانب واحد من الحاوية وأنبوب صغير في الخلف. على ما يبدو، إنه جزء من نظام التبريد ويستخدم لإخراج الغازات.

كتب تايلير روغواي أنه يمكن استخدام الحاوية لتثبيت ليزر للطائرة: يشير تصميمها إلى احتمال وجود محطة طاقة ستُستخدم للشحن.

تمت أول رحلة للطائرة التجريبية في أكتوبر 2017. الآلة مصنوعة من مواد مركبة وتشبه طائرة Avenger القتالية المسيرة.