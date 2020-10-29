أسطول البحر الأسود يراقب مجموعة من سفن الناتو الحربية تدخل البحر الأسود

بدأت قوات أسطول البحر الأسود الروسي مراقبة مجموعة السفن الحربية التابعة للناتو التي دخلت البحر الأسود اليوم، بحسب بيان المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي.

وجاء في البيان أن "قوات ووسائل أسطول البحر الأسود بدأت في المراقبة المستمرة لأعمال مجموعة من قوات كاسحة الألغام التابعة لقوات الناتو البحرية المشتركة، والتي دخلت البحر الأسود في 29 أكتوبر".

يشار إلى أن المجموعة تضم سفينة النقل المتنوعة "أليكمون" التابعة للبحرية اليونانية، وكاسحة ألغام "أوريون" التابعة للبحرية الفرنسية، وكاسحة ألغام "ألغيرو" البحرية التابعة للبحرية الإيطالية، وكاسحة ألغام "دويرو" التابعة للبحرية الإسبانية.