إيران تثبت محركات "تي-72" على دبابات تشيفتين...صور

أهم تغيير في هذه المركبات القتالية هو استبدال المحرك L-60 بمحرك B-84840 بقوة 840 حصان من دبابات تي-72إس الروسية الصنع.

غالبًا ما يتم انتقاد المحركات القديمة ثنائية الأشواط بسبب أوجه القصور الكبيرة التي ظهرت أثناء العملية. كما اتضح، فهي غير مهيئة بشكل جيد للعمل في الظروف الصحراوية وتسخن كثيرا. بالإضافة إلى ذلك، بسبب العقوبات المختلفة، هناك مشاكل في قطع الغيار.

https://t.co/cKp3Mndeuz



در یگانی اگر نقطه ضعفی دیدیم ،نقطه قوتش رو هم بگیم.

امروز در مراسمی ۲۰۰ کامیون سنگین و نیمه سنگین که در یگان های تابعه نزاجا خاک میخورد و بلااستفاده بود پس از بازسازی مجددا به نیرو الحاق شد. pic.twitter.com/yHch6m6uEY — Reza_Mad (@maysam21901) October 28, 2020

من المعروف أن Chieftain تعمل الآن فقط في جيوش إيران والعراق المجاورة، حيث حصلوا عليها كغنائم في الثمانينيات، خلال صراع عسكري طويل الأمد واسع النطاق، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

تم إخراج هذه الدبابات من الخدمة قبل ربع قرن في بريطانيا، ولا يمكن رؤيتها هناك إلا في المتاحف والمجموعات الخاصة.