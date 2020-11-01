مقارنة بين طائرات "يوم القيامة" الروسية والأمريكية

وفقًا للصحيفة الإسبانية El Español، يجب أن تعمل هذه الآلات كمخبأ طائر، مما يضمن سلامة الرئيس والقيادة السياسية والعسكرية العليا في البلاد.

وذكرت الصحيفة أن "أفضل مكان لهذه الحماية هو الجو". علاوة على ذلك، يجب أن تكون هذه الطائرات مقاومة للنبضات الكهرومغناطيسية الناتجة عن انفجار نووي.

كما أشارت إلى أنه تنفذ وظائف المخبأ الطائر في روسيا إيل-80، التي بدأت العمل في الثمانينيات. فهي مركز قيادة جوي مجهز بأعلى مستوى من الأمن. ويلاحظ عدم وجود نوافذ في بدن هذه الطائرة.

ولفتت الصحيفة أيضا إلى "الحدبة" البارزة في الجزء العلوي، والمخصصة لهوائيات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. كما يوجد أيضا هوائي في الأسفل للتواصل مع الغواصات. ويوجد على الأجنحة مولدات طاقة إضافية.

ومع ذلك، بمرور الوقت، من المفترض أن يتم استبدال إيل-80 ب إيل-96-400إم الأكثر تقدما وحداثة، مما سيزيد من فترة البقاء في الجو ومدى القيادة.

في الولايات المتحدة، يتم استخدام E-4 كمخبأ طائر - نسخة معدلة منBoeing 747-200. وتم تصميم هذه الطائرة أيضا للبقاء على قيد الحياة في حرب نووية. فهي أقدم من إيل-80، حيث يتم استخدامها منذ السبعينيات.

يحتوي مركز القيادة الجوية هذا على أنظمة تناظرية رقمية ومكررة ومجهز بمجمع اتصالات عبر الأقمار الصناعية لقيادة القوات البرية والأسطول. وتحتوي طائرة يوم القيامة الأمريكية على ثلاثة مستويات معيشة وعدة صالات. ويمكن أن تبقى في الجو، إذا تزودت بالوقود، لمدة أسبوع تقريبا - أكثر من 150 ساعة.