صربيا تحصل على دبابات "النسر الأبيض"

استلم الجيش الصربي أول دبابات من طراز تي-72بي1إم إس "النسر الأبيض". وتم نقل المركبات القتالية على متن طائرة إيل-76 إلى مطار باتاينيتسا.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" في صربيا، فإنه تم تسليم طائرتين من 30 قطعة، سيتم نقلها في إطار اتفاق عسكري تقني تم التوصل إليه بين الرئيسين فلاديمير بوتين وألكسندر فوسيتش.

وتعتبر تي-72بي1إم إس "النسر الأبيض" حاليا أحد أفضل خيارات التصدير من سلسلة "تي-72" الكبيرة. وتسليحها الرئيسي هو مدفع أملس 125 مم مع نظام تحميل آلي.

المدفعية قادرة على إطلاق قذائف خارقة للدروع، وقذائف تراكمية شديدة الانفجار، وصواريخ مضادة للدبابات موجهة بواسطة شعاع ليزر بمدى يزيد عن 5000 متر. ويمكن لمثل هذه الذخيرة أن تدمر الأهداف الأرضية والأجسام التي تحلق على ارتفاع منخفض والأجسام منخفضة السرعة، مثل المروحيات الحربية.

وتحتوي الدبابة على نظام رقمي حديث متطور للتحكم في النيران مع نظام تحديد الهدف متعدد القنوات و مدفع رشاش متنوع عيار 12.7 ملم يتم التحكم فيه عن بعد.

وتم إدخال الملاحة عبر الأقمار الصناعية للتوجيه على الأرض.

يراقب نظام إدارة المعلومات حالة محطة توليد الطاقة بقوة 840 حصانًا ووحدات الهيكل الأخرى.