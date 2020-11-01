عرض البندقية الهجومية "أكيه-12" المحدثة بالتفصيل...فيديو

عرضت البندقية الهجومية AK-12 المحدثة التي تم تقديمها في منتدى "أرميا-2020" على الفيديو.

وجاء في التعليق في الفيديو: "بناءً على نتائج العملية العسكرية لبنادق هجومية من طراز AK-12 في الوحدات والأقسام التابعة لوزارة الدفاع، تم إدخال تغييرات بناءة لتحسين بيئة العمل للسلاح وزيادة سهولة صيانته".

وفقًا لشركة كلاشينكوف، فإن كتلة البندقية 3.5 كغم، المخزن مصمم لـ 30 طلقة 5.45 × 39 ملم.

الميزة الرئيسية للسلاح الجديد بالمقارنة مع الكلاشينكوف الكلاسيكي هي زيادة دقة إطلاق النار من أي موقع. تم تحقيق ذلك بسبب التغيير في تصميم مجموعة مخرج الغاز والمستقبل والأنظمة الأخرى.