أوكرانيا تعيد إحياء أنظمة الدفاع الجوي السوفيتية

كثفت أوكرانيا العمل على إصلاح أنظمة الدفاع الجوي، والتي يعود معظمها إلى العهد السوفيتي.في أوكرانيا.

ونقل موقع defence-ua.com عن مدير المؤسسة الحكومية "لفوفسكي راديوريمونتني زافود" (جزء من مجمع "أوكرأوبورون بروم")، ألكسندر زايكو أنه يتم إصلاح إن إر3-4بي (الرادار الأرضي- نظام التعرف على "صديق أو عدو") وبي إر في-16 (مقياس الارتفاع الراديوي المتنقل، الذي تم تطويره في الستينيات) وكذلك إصلاح أجهزة الرادارات المتنقلة ووسائل التدمير وأنظمة الدفاع إس-125إم1 و9كي330 "تور".

وأشار إلى أن المصنع الآن ينتج هوائيات الرادار وعلب التروس الخاصة بها، وينوي في المستقبل إصلاح وتحديث الرادار بي-37 و "معدات الحرب الإلكترونية".

في الوقت نفسه، انخفضت حصة عقود التصدير في المؤسسة منذ عام 2014 من 70 إلى 40 بالمائة.