منظومة "إسكندر-إم" تطلق الصواريخ خلال التدريبات...فيديو

كانت المرحلة الأخيرة من التدريبات الرئيسية في إطار الفحص النهائي لجيش الأسلحة المشتركة الثاني للمنطقة العسكرية المركزية في ساحة تدريب دونغوز في منطقة أورينبورغ هي الإطلاق القتالي لمجمع الصواريخ التكتيكية "إسكندر- إ".

ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو إطلاق الصوارريخ على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

دمرت الطاقم هدفا يحاكي موقعا مهما للغاية لعدو افتراضي. بالإضافة إلى إطلاق النار، الذي تم من موقع مُعد خصيصًا، نفذ العسكريون معايير نقل المجمع إلى موقع قتالي وإعادة تحميل الصواريخ، وفقًا لموقع وزارة الدفاع.

في المجموع، شارك أكثر من 3 آلاف شخص، بالإضافة إلى حوالي 600 وحدة من المعدات العسكرية، في التدريبات في منطقة أورينبورغ.