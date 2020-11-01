عرض المدرعة البرمائية الروسية "ستريلا" وهي تغوص في الماء لأول مرة...فيديو

عرض أبطال الحلقة الجديدة من البرنامج "الاستخدام العسكري" الذي يبث على قناة "زفيزدا" الروسية سلسلة كاملة من أحدث المركبات المصفحة، من بينها المدرعة "ستريلا".

غاص أليكسي إيغوروف، مقدم البرنامج، في الماء باستخدام المدرعة البرمائية الجديدة "ستريلا".

وقال مقدم البرنامج: "هذه ليست المرة الأولى التي أبحر فيها على مركبات ذات عجلات، ولكن هذه هي المرة الأولى التي نقوم فيها بذلك في مثل هذه الظروف المريحة: مسجل شريط راديو، وطوربيد، وغرفة بيضاء جلدية. هذا الغوص ليس مخيفا كما بدا في البداية".

تتحرك "ستريلا" برشاقة عبر الماء في بركة خاصة، حيث يتم اختبار المركبات المدرعة المائية، وتشتت رذاذ الماء بقوة. إذا رغبت في ذلك، يمكن للمركبة أن تدور في مكانها حرفيًا.

وأضاف أن الوقت الذي تقضيه ستريلا، مثل سلسلة كاملة من العربات المائية الروسية المدرعة، يقتصر فقط على إمدادات الوقود، الذي يصل إلى ثماني ساعات.

لأول مرة، تم عرض نسخة عائمة من أحدث مركبة مصفحة روسية "ستريلا" في المنتدى العسكري التقني الدولي السادس "أرميا-2020". ومن المقرر استخدامها في وحدات مختلفة من القوات المسلحة.