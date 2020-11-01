اختبار أربع مدرعات روسية جديدة في الماء والطين والغابات...فيديو

خضعت أربع مركبات مدرعة للاختبار في الحلقة الجديدة من البرنامج "الاستخدام العسكري" الذي يبث على قناة "زفيزدا" الروسية.

وتم عرض سلسلة كاملة من أحدث المركبات المصفحة: "ستريلا" وزنها 4.7 طن وعربة على أساس "تيغر" 5.5 طن والمدرعة "أتليت" (9 طن) و"في بي كي-أورال" (13 طن).

تتحد المركبات ذات الأربع عجلات من مختلف الفئات والأوزان بأنه تم تطوريها جميعها في نفس مكتب التصميم، الذي طور أولا حاملة الجنود المدرعة، وبعد ذلك "تيغر".

لا يعرف سوى القليل عن "ستريلا" والعربة على أساس "تيغر": كان أول ظهور لها أمام الجمهور قبل ثلاثة أشهر فقط - في منتدى "أرميا-2020". وهناك لفتت انتباه كبار المسؤولين في وزارة الدفاع على الفور، حتى أن الوزير جلس خلف مقود هاتين المدرعتين.