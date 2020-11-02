مقاتلات روسية تطلق صواريخ "جو- جو"... فيديو

شارك في المناورات 15 طاقم طائرات من المنطقة العسكرية الشرقية.

انضم خريجو مدرسة كراسنودار العسكرية العليا للطيران إلى المنطقة العسكرية الشرقية. دمر الطيارون على مقاتلات "سو-35إس" و"ميغ-31بي إم" و"سو-30إس إم" أهدافًا بصواريخ جو-جو ومدافع الطائرات.

وجرت التدريبات في مطار تسينترالنايا أوغالوفايا بالقرب من فلاديفوستوك في منطقة حقل التدريب زولوتايا دولينا. ألقت طائرة سو-30إس إم قنابل جوية مضيئة تحاكي الأهداف الجوية لعدو افتراضي.

أصاب الطيارون الأهداف على مسافات تتراوح من 20 إلى 40 كم. وشارك في المناورات 15 طاقم طائرات من المنطقة العسكرية الشرقية.