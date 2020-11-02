في السنوات القليلة المقبلة... روسيا تطرح 50 نموذجا جديدا من الأسلحة في الأسواق العالمية

ذكرت الخدمة الصحفية لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، يوم الإثنين، أن روسيا ستقدم في السوق العالمية حوالي 50 نموذجًا جديدًا من المعدات العسكرية في السنوات الخمس إلى السبع المقبلة، بما في ذلك المركبات المدرعة القائمة على أساس دبابة "أرماتا".

وقال البيان: "من المتوقع أن تقدم شركة "روس أوبورون إكسبورت" في السوق العالمية حوالي 50 عينة حديثة من المنتجات العسكرية الروسية في غضون 5-7 سنوات".

وتجدر الإشارة إلى أنه من بين العينات التي سيتم تصديرها قريبًا، ستكون المركبات المدرعة على منصة "أرماتا"، ومقاتلة من الجيل الخامس "سو-57إيه"، ومروحيات كا-52كي البحرية، وطائرة مي-28إن إيه الحديثة، ونظام صاروخي "أنتيي-4000".