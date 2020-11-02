"سو24إم" الروسية تدمر سفن "العدو" في البحر الأسود

وجدت الطائرات المسيرة "فوربوست" و"أورلان" سفنا "معادية" في البحر.

قصفت طواقم قاذفات الخطوط الأمامية سو-24إم سفن العدو الافتراضي خلال تدريبات في البحر الأسود، حسبما ذكر قسم دعم المعلومات في أسطول البحر الأسود الروسي.

وجدت الطائرات المسيرة "فوربوست" و "أورلان" سفن "معادية" في البحر وأرسلت إحداثياتها إلى أطقم القاذفات.

وقال البيان: "أجرى الطيارون على متن الطائرة سو-24إم تدريبات على دخول المسار القتالي، وتنفيذ القصف الافتراضي وتجنب ضربة انتقامية محتملة"، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.