مروحيات روسية تدمر معدات "العدو" خلال التدريبات...فيديو

تم ضرب الأهداف من مدفع 30 ملم، عبر استخدام الصواريخ الموجهة وغير الموجهة.

ضرب طيارو المروحيات التابعة للجيش الروسي مواقع العدو الافتراضي خلال تدريبات في ساحة تدريب لوغا في مقاطعة لينينغراد. قبل ذلك، حلقوا من مقاطعة بسكوف.

شاركت المروحيات الهجومية مي-28 وكا-52، وكذلك طائرات النقل القتالية مي-35 في المناورات الجوية، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.

المهمة الرئيسية للمروحية مي-28 هي تدمير دبابات العدو والقوى العاملة. كما أنها قادرة على العمل مع الأهداف الأرضية، وإجراء الاستطلاع والدوريات في المنطقة.

السلاح الرئيسي هو صواريخ "أتاكا". مدى هذه الصواريخ ستة كيلومترات. احتمال إصابة هدف من نوع "دبابة" على مسافة 3000 إلى 6000 متر هو 0.7 ... 0.8. الصواريخ قادرة على اختراق الدروع بسمك لا يقل عن 800 مم.

صممت المروحية كا-52 "التمساح" على أساس المروحية الهجومية كا-50 "القرش الأسود". على عكس الأخيرة، هذه طائرة ذات مقعدين. مصممة لتدمير المركبات المدرعة وغير المدرعة والقوى العاملة والأهداف الجوية في ساحة المعركة.

مي-35 هي مروحية هجومية متعددة الأغراض "مركبة قتال مشاة طائرة"، نسخة حديثة من مي-24. مصممة لتدمير المركبات المدرعة، والدعم الناري لوحدات القوات البرية، وكذلك لنقل البضائع في المقصورة وعلى التعليق الخارجي.