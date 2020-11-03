مقاتلة روسية خارقة تقلق الناتو وتستعد للتحليق في الفضاء

وأطلقت روسيا أخيرا عملية تصنيع طائرات "سو-57" وهي طائرات تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات. وفي نفس الوقت دشنت روسيا مشروع إنشاء مقاتلة اعتراضية جديدة. ويُتوقع أن تخرج الطائرة الجديدة إلى حيز الوجود تحت اسم "ميغ-41"، وذلك بحسب موقع "نيو إنفورم".

وقال الخبير العسكري الروسي الطيار أندريه كراسنوبيوروف، في الإشارة إلى تقارير صحفية أعلنت دهشة الخبراء العسكريين الأمريكيين من تسارع وتيرة اختراع الطائرات الجديدة في روسيا وقلقهم حيال الطائرات العسكرية الروسية، وبالأخص مقاتلة "ميغ 41" المنتظرة، إن الأمريكيين لا يستطيعون الآن مواجهة الطائرات الروسية بطائراتهم.

وبالنسبة لمقاتلة "ميغ 41" أشار الخبير إلى أنها تتميز بالمدى البعيد، وتمكِّنها صواريخها من اعتراض عدة أهداف في آن واحد . ولعل سبب قلقهم يعود (والكلام ما زال للطيار الروسي) إلى أن مثل هذه الطائرة تستطيع قطع دابر أي طائرة تتوجه لخرق حرمة حدود روسيا.

وأشارت التوقعات إلى أن مقاتلة "ميغ-41" ستستطيع التحليق في الفضاء.

وستتمكن هذه الطائرة من العمل على ارتفاعات أعلى بكثير من مقاتلات ميغ من الأجيال السابقة، وتطير في الفضاء القريب وتهدد الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية للعدو.