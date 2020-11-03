معدات جديدة لقوات الاستطلاع الروسية: تقصير زمن كشف وتدمير الهدف 2.5 مرة

وكشف الجنرال أليكسي بيلوسوف، نائب رئيس أركان القوات البرية، لصحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" أن المعدات الحديثة ومنها جهاز "ستريليتس"، تمكّن القوات من رصد ما يفعله العدو حتى في الظروف الجوية الرديئة، ومتابعة تحركاته، وكشف منشآته التي تبعد عن جبهة القتال.

ويتم بفضل المعدات الحديثة كشف الهدف وتدميره في زمن قصير يقل 2.5 مرة عن الزمن المطلوب لتحقيق نفس المهمة في غياب المعدات الحديثة.

سيارة "تيغر" (النمر)

ومن أبرز المعدات الحديثة التي تحصل عليها قوات الاستطلاع في الجيش الروسي سيارات "تيغر" المدرعة (هذه الكلمة الروسية تعني النمر) التي تستطيع السير على الأراضي الوعرة ونقل الجنود إلى مكان محدد بسرعة. وتعد السيار مضادة للأسلحة الخفيفة والمتفجرات من العيار غير الثقيل.

وازدادت سيارة النمر قوةً بعد تزويدها بوحدة إطلاق النار أو برج الأسلحة الجديد المعروف باسم "أرباليت دي إم".

ويحتوي برج "أرباليت دي إم" الذي يتم التحكم فيه عن بعد على مدفع رشاش عيار 12.7 ملم أو مدفع رشاش عيار 7.62 ملم أو قاذف قنابل، إلى جانب 4 قواذف لقنابل الدخان، وأجهزة الرؤية القادرة على تمييز أهداف مثل ناقلة الجنود المدرعة على بعد 2.5 كيلومتر في النهار وعلى بعد 1.5 كيلومتر في الليل. وجهاز تنشين أسلحة "أرباليت" مزود بمعين المدى الليزري.

ويمكن إطلاق نيران الأسلحة التي يحتوي عليها برج "أرباليت دي إم" أثناء توقف السيارة وأثناء الحركة على نحو سواء.

جدير بالذكر أنه يمكن استخدام سيارة النمر المزودة بـ"أرباليت" في أغراض شتى: استكشاف ميدان القتال ومرافقة أرتال الآليات العسكرية وتوفير الحماية لأماكن انتشار القوات.