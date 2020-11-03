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    المقاتلة الروسية سو-35 إس

    ترعب أمريكا… أخطر 8 طائرات حربية روسية

    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    رصد عسكري
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    يمتلك الجيش الروسي آلاف المقاتلات الحربية، بعض طرازاتها يستخدم في قواته الجوية وأنواع أخرى تستخدمها عشرات الجيوش حول العالم بعدما أثبتت فعاليتها في العديد من الحروب الجوية على مدى عقود.

    تجربة اطلاق صاروخ يارس المتحرك البالستي العابر للقارات من ميدان بليسيتسك
    © Sputnik . Maksim Blinov
    روسيا تمتلك 3 منها… أخطر 10 صواريخ باليستية في العالم
    وتتكون القوة الجوية الروسية من تشكيلة هائلة من الطائرات الحربية التي يصل عددها إلى حوالي 4 آلاف طائرة حربية، بحسب موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي.

    ورغم اختلاف المهام، التي تختص بها المقاتلات والطائرات الهجومية، عن مهام مروحيات النقل الثقيلة، والمروحيات الهجومية، إلا أن بعض المعارك تتطلب قيام أنواع مختلفة من الطائرات بمهام مشتركة في أوقات متزامنة.

    ويؤكد ذلك تقارير لمجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، يتحدث عن أخطر المقاتلات الحربية الروسية، ومنها المقاتلة "سو-27" المتعددة المهام و"ميغ - 29"، إضافة إلى مقاتلة الجيل الخامس الشبحية "سو - 57".

    1- "سو 57"

    تمثل مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو 57"، واحدة من أخطر المقاتلات الحربية، التي ستكون قادرة على فرض هيمنة جوية كاملة على ميادين القتال، في حروب المستقبل.

    وتقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إن روسيا أصبح لديها أسطول من مقاتلات "سو 57"، الذي أصبح أكثر قوة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمثل أنباء سيئة لأوروبا.

    عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات سو - 57
    © Sputnik . Alexander Vilf
    عرض جوي عسكري في منتدى "أرميا 2020" في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات "سو - 57"

    وبدأت روسيا مشروع الطائرة منذ عام 1990، وقامت بأول طلعة تجريبية عام 2010، ووصل عدد طلعاتها التجريبية إلى 5 طلعات، حتى 2013، بحسب موقع "يونايتد ايركرافت" الروسي.

    2- "سو 35"

    تعد المقاتلة الروسية "سو 35"، واحدة من أخطر مقاتلات الهيمنة الجوية في العالم، فقد تم تصميمها لتدمير كل الأهداف الجوية في المدى البعيد، إضافة إلى كونها مقاتلة اعتراضية من الطراز الأول.

    ورغم أن المقاتلة "سو 35" تنتمي إلى ما يطلق عليه الجيل "الرابع ++"، إلا أنها تستخدم تكنولوجيا طيران تنتمي إلى مقاتلات الجيل الخامس.

    تستطيع "سو 35" قصف أهداف أرضية، وتدمير السفن الحربية، ويمكنها العمل في مدى يصل إلى 3600 كيلومتر من نقطة انطلاقها، بحسب موقع الشركة الروسية المصنعة للطائرة "يونايتد إيركرفت كوربوريشن".

    ولفت الموقع إلى أن "سو 35" تجمع بين مميزات الطائرات الحديثة والمقاتلات التكتيكية الثقيلة، ويتكون طاقمها من طيار واحد فقط.

    3- قاذفة الصواريخ "تو - 160"

    تقول مجلة "أفييشن ويك" الأمريكية إن قاذفة الصواريخ الروسية "تو-160" الأسرع من الصوت هي أخطر طائرة عسكرية يملكها الجيش الروسي.

    القاذفة الاستراتيجية من طراز تو-160 خلال الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) فوق الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
    © Sputnik . Host photo agency / Vladimir Astapkovich
    القاذفة الاستراتيجية من طراز "تو-160" خلال الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) فوق الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020

    وتعد "تو-160" قاذفة صواريخ استراتيجية أسرع من الصوت مع جناح متغير، مصممة لتدمير أهم الأهداف بالأسلحة النووية والتقليدية في مناطق عسكرية جغرافية بعيدة في عمق المسارح القارية للعمليات العسكرية. 

    4- "ميغ - 31"

    تعد مقاتلات "ميغ 31" الروسية، واحدة من أسرع المقاتلات الحربية في العالم، ويرجع تاريخ تصنيعها إلى حقبة الحرب الباردة، ويمكنها تدمير القاذفات الأمريكية والطائرات الأسرع من الصوت، وتعمل منصة طائرة للدفاع الجوي عند الضرورة.

    وصمم الاتحاد السوفيتي تلك الطائرة في سبعينيات القرن الماضي، لتكون واحدة من أخطر المقاتلات الاعتراضية في العالم، وكان دورها الأساسي هو اعتراض أي خطر خارجي بالقرب من المجال الجوي السوفيتي وتدميره.

    ميغ 31 بي إم
    warwall.ru
    ميغ 31 بي إم

    وتصنف تلك الطائرة بأنها ضمن فئة المقاتلات الاعتراضية الثقيلة، التي تمتلك سرعة فائقة تمكنها من اعتراض القاذفات الأمريكية الأسرع من الصوت، إذا حاولت الاقتراب من المجال الجوي السوفيتي.

    5- "ميغ 21"

    توصف تلك الطائرة "ميغ - 21" بأنها أكثر المقاتلات الحربية نجاحا في حقبة الحرب الباردة، وتملكها أكثر من 50 دولة حول العالم، ومازالت في الخدمة حتى الآن، بحسب ما ذكرته مجلة "إيرفورسس" الأمريكية.

    المقاتلة ميغ- 21 القوات المسلحة الهندية أثناء عرض عسكري في قاعدة تيزبور
    © AP Photo / Anupam Nath
    المقاتلة ميغ- 21 القوات المسلحة الهندية أثناء عرض عسكري في قاعدة تيزبور

    وفي عهد الاتحاد السوفيتي تم إنتاج أكثر من 11 ألف طائرة من هذا الطراز، وفقا لموقع "ميليتري فاكتوري"، الذي أوضح أنها هي مقاتلة اعتراضية، تعمل بمحرك أحادي، ومقعد واحد.

    6- مروحية "كا - 52" 

    تعد "كا 52" واحدة من أخطر المروحيات الهجومية في العالم، وتعمل النسخة البحرية منها على متن حاملات الطائرات.

    الجيش الروسي - مروحية كا- 52 (أليغاتور)، المناورات التكتيكية في كراسنودارسكي كراي، روسيا 24 مارس 2020
    © Sputnik . Vitaly Timkiv
    الجيش الروسي - مروحية "كا- 52" (أليغاتور)، المناورات التكتيكية في كراسنودارسكي كراي، روسيا 24 مارس 2020

    ويقول موقع "روشن هيليكوبتر" إن المروحية الروسية، تمثل الجيل التالي من المروحيات الهجومية، التي يمكنها مهاجمة الدبابات والأهداف الأرضية غير المدرعة على السواء، كما يمكنها استهداف تشكيلات القوات البرية والمروحيات المعادية، في مواجهات مباشرة على جبهة القتال، أو خلال عمليات تكتيكية.

    - مروحيات "مي - 24"

    هي مروحية هجومية دخلت الخدمة عام 1973، ومازالت تعمل حتى الآن، ويتكون طاقمها من شخصين، بحسب موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي.

    المناورات المشتركة لمنظمة شنغهاي للتعاون مهمة السلام-2018 في حقل للتدريبات في تشيباركول في روسيا
    © Sputnik . Aleksandr Kondratuk
    المناورات المشتركة لمنظمة شنغهاي للتعاون "مهمة السلام-2018" في حقل للتدريبات في تشيباركول في روسيا

    ويمكن للطائرة تنفيذ 6 مهام عسكرية، تشمل الهجوم الأرضي، والدعم الجوي القريب للقوات البرية، والنقل العسكري وإجلاء الجرحى، والاستطلاع، والمهام الخاصة، إضافة إلى المهام التدريبية.

    8- "سو - 27" 

    يقول خبراء عسكريون غربيون إن مقاتلة "سوخوي 27" الروسية يتم وضعها في خانة أخطر طائرة مقاتلة في العالم.

     

    مقاتلة سو-57 - معرض ماكس 2019 للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    "مقاتلة "سو-57" - معرض "ماكس 2019" للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019

    قامت الطائرة بأول رحلة طيران عام 1981 حيث حلقت أول طائرة من الإنتاج الضخم من طراز "سو-27"، التي كانت تحمل اسم "تي-10 إس" في السماء. 

     

    تم إنشاء هذه المقاتلة الثقيلة الأسرع من الصوت من الجيل الرابع في الأصل كرد على طائرة F-15 الأمريكية.

    اختلافات بين المقاتلة الروسية سو-35 والمقاتلة الأمريكية إف-35
    © Sputnik
    اختلافات بين المقاتلة الروسية "سو-35" والمقاتلة الأمريكية "إف-35"

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    الكلمات الدلالية:
    قاذفة تو 160, مقاتلات سو 35, الجيش الروسي, مقاتلات حربية
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