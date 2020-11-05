الجيش الروسي يستخدم نظام حرب إلكترونية بمدى يصل إلى 5 آلاف كيلومتر في القطب الشمالي

تم استخدام نظام قمع الاتصالات قصير الموجة "مورمانسك-بي إن" في التدريبات في القطب الشمالي من قبل الجنود بعد مسيرة 100 كم.

وفقًا للخدمة الصحفية للأسطول الشمالي الروسي، فإن مجمع الحرب الإلكترونية هذا قادر على قمع الإشارات على مسافة تصل إلى 5 آلاف كم. استغرقت التدريبات التكتيكية 14 ساعة، وشارك فيها جميع أفراد مركز الحرب الإلكترونية.

"مورمانسك- بي إن" - نظام حرب إلكترونية ساحلي قصير الموجة. يعترض ويقمع الإشارات على مسافة تصل إلى خمسة آلاف كيلومتر. مثبت على سبع مركبات كاماز. يصل ارتفاع الهوائي للمجمع إلى 32 مترًا. تم تسليمه إلى الأسطول الشمالي في عام 2014.