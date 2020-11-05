رصد نماذج من "أرماتا" و"تيرميناتور" في معهد الدفاع الأمريكي... صور

ظهرت صور من مؤتمر في مركز أنظمة النقل البري للجيش الأمريكي في فورت بينينغ على الإنترنت.

يقوم هذا المركز بتطوير أنظمة قتالية، وقد تم تخصيص المؤتمر لمقارنة أربعة مفاهيم للجيل القادم من الدبابات الأمريكية.

حوامل الصور وأوصاف المفاهيم في الصورة غير واضحة، لكن ظهرت في الصور نماذج لأحدث المركبات المدرعة للعدو المحتمل - بما في ذلك الدبابات الروسية تي-90 "بروريف" وتي-14 "أرماتا" والمركبة القتالية لدعم الدبابات "تيرميناتور" والثقيلة بي إم بي-15 على منصة أرماتا".

من المفترض أن تظهر النتائج الأولى لبرنامج دبابة جديدة للجيش الأمريكي (Next Generation Combat Vehicle - Future Decisive Lethality (NGCV-FDL) في عام 2023، وفقا لموقع دامبييف.