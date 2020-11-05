في ضوء تجربة الاستخدام في سوريا... روسيا تصنع محركا جديدا لمروحية "الصياد الليلي"

أعلنت ذلك مؤسسة التكنولوجيا الروسية "روستيخ" نقلا عن المدير التنفيذي لشركة تصنيع محركات المروحيات، وهي شركة تابعة لمؤسسة التكنولوجيا، ألكسندر فاتاغين.

وتمت صناعة محرك "في كا-2500بي" لمروحية "مي-28إن إم" التي هي أحدث نسخة مطوَّرة للمروحية المعروفة باسم "الصياد الليلي".

يتمتع محرك "في كا-2500بي"، وهو النسخة الأكثر تطورا لمحرك "في كا-2500" الذي يُجهَّز به العديد من المروحيات من نوعي "مي" و"كا"، بمواصفات محسنة. وتناهز قوة المحرك الجديد إبان تشغيله بأقصى طاقة، 2800 حصان مقابل 2700 حصان قوة محرك "في كا-2500". وينتج المحرك إثناء إقلاع المروحية قوة دفع تناهز 2500 حصان مقابل 2400 حصان قوة محرك "في كا-2500" أثناء الإقلاع.

وأكد مدير شركة صناعة المحركات أن محرك "في كا- 2500بي" يتجاوب مع متطلبات العصر الحديث. وأخذ صناعه في الاعتبار تجربة استخدام مروحيات "الصياد الليلي" في سوريا.

أما بالنسبة لمروحية "مي-28إن إم" التي صنعتها شركة أخرى تابعة لمؤسسة "روستيخ" هي شركة صناعة المروحيات "فيرتوليوتي روسيه"، فتقدر هذه المروحية على الاضطلاع بمهام عديدة بدءا بالاستطلاع الجوي وتعيين الأهداف المطلوب ضربها وانتهاء بتدمير الأهداف على الأرض وفي الجو.