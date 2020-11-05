رصد طائرة مسيرة أمريكية مجهولة في سماء كاليفورنيا... صور

تم تصوير الطائرة المسيرة بالقرب من قاعدة إدواردز الجوية في كاليفورنيا. يُعتقد أنها الطائرة الخفية المسيرة RQ-180.

وفقًا لموقع The Drive، فإن الطائرة المسيرة لها لون غير عادي - أبيض، على الأرجح أنها تكون أقل وضوحًا في النهار. بالمناسبة، هذا هو سبب تسمية RQ-180 أيضًا بـ "الخفاش الأبيض". تم تطوير الطائرة المسيرة في شركة نورثروب غرومان في إطار مشروع JUCAS.

A mystery UAV — possibly RQ-180 — flew a racetrack pattern in daylight over Edwards in mid-October. Also, @AvWeekGuy reports an RQ-180 nickname is Shikaka, the great white bat from Ace Ventura 2. Story:🔒https://t.co/bB5xT3mFLX — Steve Trimble (@TheDEWLine) November 1, 2020

كتب الموقع أن الطائرة المسيرة مشابهة جدًا للطائرة التجريبية P-175 Polecat من شركة Lockheed Skunk Works. ليس لها ذيل وهي في الواقع نسخة أصغر قليلاً من قاذفة بي-2.

يشير المقال إلى أنه ربما تم إحياء Polecat وتحديثها لتكون بمثابة منصة اختبار لجميع أنواع تقنيات التخفي.