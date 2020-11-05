الصين تعرض منصة إطلاق ليزر لنظام دفاع جوي متنقل... فيديو

اختبر الجيش الصيني، في خليج بوهاي، منصة إطلاق ليزر جديدة لنظام دفاع جوي ساحلي متحرك. تم عرض الاختبار - بدون تفاصيل غير ضرورية – على قناة CCTV7، وفقًا لموقع Dambiev.

تُظهر اللقطات منصتين على هيكل بعجلات. أثناء التمرين، تتلقى أطقم القتال إشارة إنذار، وتتخذ مواقع قتالية، ثم تقود هدفًا (على ما يبدو صاروخًا) باستخدام معدات المراقبة الضوئية والرادارية. وبحسب السيناريو، يتدهور الطقس في البحر الأصفر بشكل حاد، ويختفي الهدف عن الأنظار، لكن مساره معروف. ولا تظهر لحظة إطلاق الليزر، في الفيديو.

لم يتم الكشف عن خصائص المجمع في الفيديو. وفقًا لمعلومات غير مؤكدة من المدونات البحرية الصينية، كتب Dambiev، إن طاقة الليزر تبلغ حوالي 100 كيلووات. يتم تحقيقها من خلال العديد من بواعث الليزر، والتي تنتقل أشعتها عبر الألياف الضوئية إلى جهاز خاص. يعتقد أن المنصة قادرة على ضرب أهداف جوية على مدى يصل إلى سبعة كيلومترات.