البحرية الإسرائيلية تحصل على أول سفن الصواريخ الحربية فائقة التطور... فيديو

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن وصول أول سفن الصواريخ الحربية من طراز "ساعر 6" الأكبر والأكثر تطورا، لتبدأ عملها في سلاح البحرية الإسرائيلي، على أن يستلم الجيش السفن الثلاث الأخرى نهاية العام 2021.

وقالت الكابتن إيلا، نائبة المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي لـ"سبوتنيك"، "أولى السفن الحربية من سلسلة سفن الصواريخ من نوع (ساعر 6) تصل إلى إسرائيل أوائل الشهر المقبل قادمة من ألمانيا، لتنضم إلى سلاح البحرية، معززة الدفاع عن أمن المجال البحري لدولة إسرائيل وحماية مياهها الاقتصادية والاستراتيجية، على أن يستلم جيش الدفاع السفن الثلاث الأخرى نهاية العام 2021".

أولى سفن الصواريخ من نوع "#ساعَر6 الأكبر والأكثر تطورًا تنضم إلى سلاح البحرية أوائل الشهر المقبل قادمة من ألمانيا معززةً الدفاع عن أمن المجال البحري لدولة إسرائيل وحماية مياهها الاقتصادية والاستراتيجية، على أن يستلم جيش الدفاع السفن الثلاث الأخرى نهاية العام 2021 pic.twitter.com/dkxbQSIgbn — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 5, 2020

وقال قائد سلاح البحرية الإسرائيلي اللواء إلياهو شربيت: "يشهد الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني، حدثا تاريخيا في ألمانيا، يتمثل بتسلم النموذج الأول من سفينة الصواريخ الأولى من سلسلة السفن الحربية ساعر 6. مهمة الدفاع عن المياه الاقتصادية والمصالح الاستراتيجية لدولة إسرائيل هي مهمة أمنية مركزية وأساسية لسلاح البحرية… وهذه السفن ستقود المهمة".

وتعد سفن (ساعر 6) الأكثر حداثة، مزودة بقدرات تكنولوجية فائقة التطور، ما يميزها بقدرات دفاعية وهجومية هائلة. إذ سيتم تجهيزها بأحدث وأقوى أنظمة الرادار القادرة على رصد أي هدف للعدو في عرض البحر أو في البر وحتى جوا وتأمين استجابة سريعة للرد على أي تحد من خلال إمكانياتها المتقدمة بما فيها احتواءها على منصة لطائرات مروحية من طراز (سي هوك) القادرة على العمل في مسافات بعيدة ولفترات طويلة.

كما تحوي السفن الحديثة أنظمة دفاعية مضادة للصواريخ والنيران منحني المسار ومنظومة القبة الحديدية البحرية ضف إلى القدرة على إطلاق الصواريخ بحر-بحر، بإمكانيات هجومية أكثر دقة.

كما أن السفن مجهزة بقدرات اتصال متقدمة تمكنها من التفاعل بسرعة مع كافة وحدات وأذرع الجيش المختلفة.

وذكرت إيلا بأن "السفينة ستصل ميناء حيفا دون وسائل حربية أو أنظمة دفاعية، بحيث سيتم تجهيزها بالأنظمة العسكرية المتطورة، 90 بالمئة منها طورتها شركات إسرائيلية تشمل مكافحة الحرائق والرادار وصواريخ دفاع متطورة ووسائل أخرى".

وتتميز سفن (ساعر 6) بقدرتها على التواجد في المياه لفترات كبيرة تبلغ 2000 ساعة في السنة ولمدة 30 عامًا. وتشكل سفن (ساعر 6) تفوقا عسكريا إضافيا للجيش الإسرائيلي نظرا لقدرتها على تأمين نظام دفاع متكامل وشامل يعزز القيام بإجراءات وقائية مضادة، تضمن لها حماية سيادتها البحرية.