تسليم دبابات "تي-72بي3" إلى القوات الروسية... فيديو

تم تحميل دبابات "تي-72بي3" المحدثة على منصات وإرسالها عن طريق السكك الحديدية إلى القوات، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لـ"أورال فاغون زافود"، وهي جزء من "روستيخ"، والتي نشرت مقطع فيديو عن ذلك.

وكان المصنع الروسي قد أعلن، يوم أمس، تسليم مجموعة من الدبابات الجديدة إلى القوات المسلحة الروسية.

وأشار مصنع "أورال فاغون زافود" في بيان حول تسليم مجموعة من دبابات "تي-72بي3" إلى القوات المسلحة الروسية إلى أن دبابة "تي-72بي3" مزودة بمحرك جديد وتقنية حديثة لإدارة النيران.

وصُنعت الدبابات الجديدة على أساس دبابات "تي-72بي" التي خضعت للعملية التطويرية التحديثية الهادفة إلى الارتقاء بها إلى مستوى دبابة "تي-72بي3".

و تحسنت قدرة الدبابات القتالية على المناورة وزاد مستوى حمايتها. تم تجهيز المركبات المدرعة بوحدات حماية إضافية. أدى هذا إلى زيادة مقاومة الدروع دون زيادة كبيرة في كتلة "تي-72بي3".