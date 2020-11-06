الخفة والقوة... روسيا تملك دبابة لها استخدامات متنوعة

ولم تخطف هذه الدبابة الأضواء نفسها التي خطفتها دبابات جديدة روسية أخرى، وبالأخص دبابة "أرماتا"، ولكنها استرعت اهتماما كبيرا لكونها آلية مدرعة خفيفة وقوية في آن واحد.

وتزن دبابة "سبروت إس دي إم1" 18 طنّا فقط. ولا توجد في العالم دبابة خفيفة أخرى تملك مدفعا من عيار 125 ملم، وفقا لجريدة "سفوبودنايا بريسا". ويستخدم مدفع دبابة "سبروت إس دي إم1" الذخائر ذاتها التي تستخدمها دبابة "تي-90"، مثلا، ويمكن استخدامه أيضا لإطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات وهو ما لا تقدر عليه مدافع جميع الدبابات الثقيلة.

وتتمتع دبابة "سبروت إس دي إم1" بإمكانيات تجعلها آلية عسكرية متعددة المهام يمكن استخدامها في أغراض شتى. وتمت صناعتها بناء على طلب قوات المظلات، ولهذا يمكن نقلها على متن الطائرة وإنزالها في مكان محدد بالباراشوت.

وتقدر دبابة "سبروت إس دي إم1" على السباحة، وتسير على سطح الماء بسرعة 9 كيلومترات في الساعة.

وثمة ميزة أخرى تسترعي الاهتمام هي أن هذه الدبابة تقدر على العمل بفعالية وسط الجبال. ولا يوجد في العالم إلا دباباتان "جبليتان" أخريان هما دبابة "تيب 15" الصينية التي دخلت الخدمة العسكرية في عام 2018 ودبابة "تولبار" التركية التي تتواصل الاستعدادات لبدء عملية تصنيعها.

ولم تدخل دبابة "سبروت إس دي إم1" الخدمة العسكرية بعد. وتستمر روسيا في اختبارها. وهناك دبابة أخرى تحمل اسم "سبروت" هي دبابة "سبروت إس دي" التي دخلت الخدمة العسكرية في عام 2005. وتتقدم دبابة "سبروت إس دي إم1" على "سبروت إس دي" في التزود بالمعدات العصرية.