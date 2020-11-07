مجلة أمريكية: مقاتلات "سو 35" تعد بين الأفضل في العالم

كشفت مجلة أمريكية متخصصة بالأسلحة أن المقاتلة الروسية الجديدة من طراز "سو 35" تعد من أبرز المقاتلات على الساحة الدولية.

ونشرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية تقريرا عسكريا للخبير العسكري مارك ابيسكوبوس الذي عدد أهم خصائص المقاتلة "سو 35" الروسية.

وأشار الكاتب إلى أنه من بين أهم الخصائص التي تمتلكها المقاتلة أنها لا تجيد القتال فحسب بل قادرة على القيام بمهمات عسكرية أخرى كالرصد البحري والبري.

كما تمتلك المقاتلات الروسية الجديدة من حمل القنابل الجوية الموجهة ومنها صواريخ جو أرض.

وأكد الخبير الأمريكي أن مقاتلة "سو 35" كمقاتلة هجومية أثبتت فعاليتها في سوريا، لذلك من غير المرجح أن تتخلى موسكو عنها.