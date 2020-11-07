تجربة ناجحة جديدة لطائرة بيرقدار التركية المسيرة المطورة حديثا (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع التركية، يوم أمس السبت، مقطع فيديو لعملية اختبار طائرة "بيرقدار" التي شهدت تطويرا وتحديثات جديدة.

وأصدرت الشركة المنتجة بيانا جاء فيه: "اليوم ولأول مرة بدون تحكم لإطلاقها من الأرض، تم تنفيذ مهمة صعود وهبوط ذاتي بالكامل بنجاح".

وأشارت الشركة إلى أن هذا النموذج من الطائرات المسيرة الجديدة ستكون طائرات طيارات هجومية ثقيلة نوعا ما وقادرة على حمل صواريخ موجهة أكثر قوة.

ويشار إلى أن الشركة التركية نفذت أول اختبار طيران لأول نموذج للطائرة المسيرة في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتتواصل عملية تكامل النموذج الثالث من مشروع "بيرقدار أقنجي"، التي من المخطط تسليم الدفعة الأولى منه نهاية العام، في مركز الأبحاث والتطوير والإنتاج في شركة بايكار.

وعقب إتمام النموذج الثالث لعملية التكامل سيتم إرساله إلى مركز القيادة الجوية في ولاية تشورلو لإجراء طلعات تجريبية.