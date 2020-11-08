تسجيل
10:40 GMT08 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    طائرة ميغ - 31 الاعتراضية الروسية

    "ميغ - 31" الروسية من أسرع الطائرات الحربية في العالم

    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202011081047108039-%D9%85%D9%8A%D8%BA---31-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/

    تصنف طائرات "ميغ - 31" الروسية ضمن فئة المقاتلات الاعتراضية الثقيلة، التي تتجاوز سرعة الصوت حتى دون استخدام وحدات الدفع الإضافية، وهو ما يجعلها نموذجا للطائرة الاعتراضية الخارقة التي تستطيع تدمير القاذفات الاستراتيجية والأقمار الصناعية.

    تدريبات الجيش الروسي أحد الحقول العسكرية في ضواحي موسكو، روسيا 8 يوليو 2020
    © Sputnik . Alexey Filippov
    يحمي أكبر دولة في العالم… قدرات الجيش الروسي النووية والتقليدية في 2020
    وكان الهدف من تصميمها في حقبة السبعينيات من القرن الماضي هو اعتراض القاذفات الأمريكية الأسرع من الصوت، إذا حاولت الاقتراب من المجال الجوي للاتحاد السوفيتي.

    وتقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية إن "ميغ - 31" ما زالت تمثل نموذج الطائرة الاعتراضية بعيدة المدى التي يعتمد عليها الجيش الروسي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تظل في الخدمة حتى ثلاثينيات القرن الحالي بفضل تصميمها الممتاز.

    وكانت أول رحلة تجريبية للطائرة "ميغ - 31" عام 1975، وبدأ إنتاج الطائرة عام 1982، وأنتجت روسيا مئات الطائرات من هذا النوع، بحسب موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي.

    وتقول المجلة إن "ميغ 31" الروسية تعد واحدة من أسرع المقاتلات الحربية في العالم ويمكنها تدمير القاذفات الأمريكية والطائرات الأسرع من الصوت ويمكن أن تعمل منصة طائرة للدفاع الجوي عند الضرورة.

    وكان دورها الأساسي هو اعتراض أي خطر خارجي بالقرب من المجال الجوي السوفيتي وتدميره، واستطاعت أن تحل محل النسخ السابقة من طائرات "ميغ" في توفير الحماية الكافية للحدود السوفيتية المترامية الأطراف.

    وأكثر ما كان يميز تلك الطائرة عن النسخ السابقة في أنها تمتلك مدى بعيد إضافة إلى السرعة الفائقة التي تمكنها من اللحاق بالطائرات الأمريكية الأسرع من الصوت التي يمكن أن تحاول اختراق الحدود السوفيتية من القطب الشمالي لإلقاء قنابل نووية داخل أراضي الاتحاد السوفيتي.

    ومنذ انطلاقها قبل نحو 4 عقود يتم تحديث أنظمة الملاحة والتسليح الخاص بالطائرة لتكون قادرة على مواجهة التهديدات المستقبلية، بحسب مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، التي أشارت إلى أن النسخ الأولى كانت تحتوي على مدفع رشاش لكنه تم إزالته من النسخ اللاحقة بعدما ثبت أن هذا السلاح غير ضروري لطائرة تقوم بمهام اعتراضية خالصة.

    وتمتلك "ميغ - 31" رادار متطورا ويمكنها التحليق بسرعة تتجاوز سرعة الصوت (1 ماخ) دون تشغيل المحركات الإضافية، إضافة إلى تسليحها الذي يضم صواريخ (جو - جو) بعيدة المدى.

    ويقول موقع "غلوبال سيكيوريتي" الأمريكي إن سرعة طائرة "ميغ - 31" في الارتفاعات المنخفضة تصل إلى 1500 كلم / الساعة (1.23 ماخ) بينما تكون سرعتها على ارتفاع 17.5 كلم 3000 كلم/ الساعة (2.83 ماخ).

    وتصل سرعة الصوت إلى 340 كيلومترا في الثانية أو (1235 كلم/ الساعة).

    وتعمل طائرة "ميغ - 31" بمحركين ويتكون طاقمها من فردين، بحسب موقع "إير فورس تكنولوجي" الأمريكي، بينما يصل مداها إلى 1250 كم ويزيد في حالة تزودها بالوقود في الجو.

    مناورات تكتيكية مشتركة في إقليم بريمورسكي كراي
    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    مناورات تكتيكية مشتركة في إقليم بريمورسكي كراي

    ويمكنها التحليق على ارتفاعات تتجاوز 20 ألف متر، ويمكن أن تغير ارتفاعها بمعدل 208 أمتار في الثانية، ويضم تسليحها 4 صواريخ (جو - جو) بعيدة المدى طراز "آر 33 إي"، وصاروخين متوسط المدى "آر 40 تي دي 1"، و4 صواريخ قصيرة المدى "آر 60 إم كيه".

    وتتميز الطائرة بقدرتها على تتبع الصواريخ المجنحة والطائرات التي تحلق على ارتفاعات عالية وخاصة النسخة "ميغ 31 إي" لأنها مزودة برادار يمكنها من تتبع 10 أهداف في وقت واحد، والاشتباك مع 4 أهداف من مدى بعيد، في أي ظروف جوية، كما يمكنها متابعة أهداف تحلق على ارتفاعات بين 50 مترا و28 ألف متر.

    ويوجد عدة نسخ من الطائرة منها "ميغ 31 بي إم" وهي مقاتلة متعددة المهام بعيدة المدى يمكنها تدمير أهداف جوية وأرضية، ويمكنها اعتراض 24 هدفا جويا في وقت واحد، و"ميغ 31 دي" وهي طائرة مصممة لضرب الأقمار الصناعية.

    ميغ-31
    © Sputnik
    ميغ-31

    انظر أيضا:

    الدفاع الروسية تعرض فيديو لمعركة مقاتلات "ميغ-31" في الستراتوسفير
    الدفاع الروسية: مقاتلة "ميغ-31" روسية تعترض طائرة استطلاع نرويجية فوق بحر بارنتس
    "ميغ-31" تحلق في طبقة الستراتوسفير...فيديو
    مقاتلة روسية "ميغ-31" تعترض طائرة تابعة للقوات الجوية النرويجية فوق بحر بارنتس
    مقاتلة "ميغ-31" تعترض طائرة تابعة للقوات الجوية النرويجية اقتربت من الحدود الروسية
    "ميغ-31" تهبط من دون عجلات... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    قاذفات أمريكية, طائرات حربية أمريكية, طائرات حربية, ميغ 31
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    لاعبة الجمباز الروسية تاتيانا نابييفا أثناء عرض فقرة أساطير الرياضة، للرياضي الروسي الكبير أليكسي نيموف، في قصر لوجنيكي الرياضي في موسكو، 31 نوفمبر 2020
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    البريد الأمريكي يتأخر في تسليم بطاقات الاقتراع قبل المواعيد النهائية
    بطاقات الاقتراع... البريد لم يصل بعد
    بايدن أم ترامب… المجمع الانتخابي يحسم المعركة
    بايدن أم ترامب… المجمع الانتخابي يحسم المعركة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك