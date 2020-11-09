طائرات روسية تتزود بالوقود في الجو ليلا...فيديو

يعد التزود بالوقود في الجو من أصعب عناصر التدريب على الطيران عندما تكون المسافة بين الطائرات أقل من 30 مترًا.

تدربت أطقم الطائرات الناقلة البعيدة المدى من طراز إيل-78 على إعادة تزويد المقاتلات وقاذفات القنابل التابعة لاتحاد القوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية، بالوقود في الجو.

أقلعت الطائرات من مطارات مختلفة. في الوقت نفسه، تم التزود بالوقود في كل مرة على ارتفاع أكثر من خمسة آلاف متر، وكانت سرعة الطيران نحو 600 كم / ساعة. كانت الصعوبة الرئيسية هي أن المسافة بين الطائرات في تلك اللحظة يجب أن تكون أقل من 30 مترًا.

في الليل، تم استخدام إضاءة إضافية لمساعدة الطيارين في تمارين التزود بالوقود، والتي تم تركيبها على كل من طائرات التزود بالوقود والطائرة التي تتزود بالوقود، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.