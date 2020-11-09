السلاح الروسي يلقى رواجا كبيرا... وسائل نجاح التسويق

تحتل روسيا المركز الثاني في قائمة الدول المصدرة للأسلحة إلى أسواق العالم.

وتبلغ حصة روسيا في صادرات السلاح العالمية 21%، بينما تبلغ حصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تتصدر ترتيب الدول المصدرة للأسلحة، 36%، حسب معهد استوكهولم لأبحاث السلام.

وتقدّر مبيعات السلاح الروسي خلال الأعوام العشرين الماضية بـ180 مليار دولار.

واقتنت 122 دولة الأسلحة الروسية في تلك الفترة.

وأتت الطائرات في مقدمة السلع العسكرية الروسية الأكثر رواجا.

وتزيد قيمة الطائرات التي باعتها روسيا إلى الدول الأخرى على 85 مليار دولار.

وحلت وسائط الدفاع الجوي وأسلحة القوات البرية في المرتبة الثانية.

وتجاوزت قيمة مبيعاتها 30 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات الروسية من أسلحة القوات البحرية أكثر من 28 مليار دولار.

وتمكنت روسيا من زيادة الصادرات العسكرية من خلال تنظيم الألعاب العسكرية الدولية وعرض منتجاتها العسكرية في المعارض، وبالأخص معرض "أرميا" ومعرض "ماكس" وفقا لـ"The National Interest".

يشار إلى أن روسيا وقعت أخيرا جملة عقود لتوريد الطائرات المروحية ومحركات الطائرات والطائرات دون طيار والدبابات والآليات المدرعة ومنظومات الصواريخ المضادة للطائرات والدبابات ووسائل الحرب الإلكترونية لجيوش الدول الأخرى.