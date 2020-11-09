الفرقاطة "الأدميرال ماكاروف" تدمر سفينة "العدو" بـ "كاليبر"

استخدم طاقم الفرقاطة "الأدميرال ماكاروف" منظومة الصواريخ "كاليبر- إن كي" ضد سفينة "العدو"، حسب تقارير قسم دعم المعلومات في أسطول البحر الأسود.

وفقًا لخطة التدريب، كان من المفترض أن يقوم طاقم الفرقاطة بتدمير سفينة إنزال العدو الافتراضي في الوقت المحدد، استعدادًا للإنزال على الساحل.

وجاء في البيان أن "أفراد طاقم السفينة في مركز المعلومات القتالية، وفقًا للإحداثيات التي تم الحصول عليها، وجدوا هدفًا افتراضيا في البحر، وبعد ذلك تم الإطلاق الإلكتروني للصواريخ من منظومة "كاليبر-إن كي".

بأمر من القائد، دمرت طواقم الفرقاطة سفينة "العدو".

سفينة الدورية "الأدميرال ماكاروف" هي فرقاطة متعددة الأغراض. السفينة الثالثة في سلسلة من ست وحدات من المشروع 11356. صممت في 29 فبراير/ شباط 2012 في حوض بناء السفن يانتار في كالينينغراد، تم تدشينها في 2 سبتمبر/ أيلول 2015. وهي جزء من أسطول البحر الأسود.

يبلغ إجمالي سعتها 4035 طنًا، الطول - 124.8 متر، العرض - 15.2 متر. مدى الإبحار بسرعة 14 عقدة هو 4850 ميل. الطاقم يتكون من 180 شخصا.

الفرقاطة مسلحة بـ 24 صاروخًا من طراز "شتيل-1" وثمانية صواريخ كروز من مجمع "كاليبر-إن كي" متعدد الأغراض.