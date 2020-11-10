"ميغ-31بي إم" تعترض "المنتهك" بسرعة عالية...لقطات للتدريبات الليلية

أجرى طاقم الطائرة عملية بحث وتحديد للهدف، ثم قام بإطلاق صواريخ "جو – جو" إلكترونيًا ضده.

تدرب الطيارون من كتيبة طيران مختلطة من القوات في شمال شرق روسيا، أثناء فحص حالة التأهب القتالي للدفاع الجوي، على اعتراض طائرة معادية في الليل.

لعبت دور الطائرة المنتهكة المقاتلة ميغ-31، التي حاولت في الليل الاقتراب لإطلاق الصواريخ لضرب البنية التحتية المهمة في كامتشاتكا، دون الرد على الاستفسارات.

أقلعت مقاتلة ميغ-31بي إم على ارتفاعات عالية لاعتراض العدو الافتراضي من مطار إليزوفو، حيث بحث طاقمه عن الهدف وحدده، ثم قام بإطلاق صواريخ "جو-جو" بعيدة المدى إلكترونيًا عليه. لتعقيد المهمة، قام طاقم ميغ-31بي إم بالبحث عن "الدخيل" بمفرده مع الحد الأدنى من مشاركة قدرات الدفاع الجوي الأرضية، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.

بعد الانتهاء من المهمة الرئيسية، تدربت أطقم الطائرات على التحليق في السحب وهبوط المقاتلات في الظروف الجوية الصعبة باستخدام المعدات.