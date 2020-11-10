كاسحة الجليد النووية "أركتيكا" تبدأ في الإبحار على طول طريق بحر الشمال

أعلن أليكسي ليخاتشيف، رئيس "روس آتوم"، أن أقوى كاسحة جليد روسية تعمل بالطاقة النووية في العالم، ستبدأ الإبحار في طريق بحر الشمال لأول مرة في نهاية الأسبوع.

وقال ليخاتشيف في رسالة بالفيديو إلى العاملين في الصناعة النووية الروسية: "دخلت كاسحة الجليد النووية الرائدة أركتيكا الخدمة رسميًا. في 21 أكتوبر/ تشرين الأول، تم رفع العلم الوطني عليها. وبالفعل في نهاية هذا الأسبوع، ستنطلق كاسحة الجليد في رحلتها الأولى على طول طريق بحر الشمال".

تم نشر نص الرسالة على موقع "روس آتوم" الإلكتروني.

الجدير بالذكر أن كاسحة الجليد النووية "أركتيكا" هي الأكبر والأقوى في العالم. تم تصميم السفينة في تشرين الثاني / نوفمبر ،2013 وتم إطلاقها في حزيران / يونيو 2016. كاسحة الجليد قادرة على اختراق الجليد الذي يصل سمكه إلى ثلاثة أمتار. وهي مجهزة بمحطتين للطاقة النووية مع مفاعلين RITM 200، لكل منهما 175 ميغاواط من الطاقة الحرارية. توجد المعدات الرئيسية داخل جسم وحدة توليد البخار. يتميز RITM 200 بمؤشرات أمان وموثوقية عالية.