"تو-142" تبحث عن غواصات "العدو" في بحر أوخوتسك...فيديو

لقد أقلعت من مطار كاميني روتشي وقامت بدوريات، بالإضافة إلى ممارسة مهارات اجتياز مسار معين.

تدربت أطقم الطائرات البعيدة المدى المضادة للغواصات تو-142إم3 التابعة لأسطول المحيط الهادئ على البحث عن غواصات العدو الافتراضي وتعقبها في مياه بحر أوخوتسك.

أقلعت من مطار كاميني روتشي وقامت بدوريات، وكذلك مارست مهارات اجتياز مسار معين في غياب مساعدات الملاحة الأرضية - تعتبر هذه الرحلة واحدة من أصعب الرحلات، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.

توبوليف 142 - طائرة سوفييتية روسية بعيدة المدى مضادة للغواصات. إنها تطوير وتحديث عميق لطائرة الاستطلاع وتعيين الهدف – تو-95إر تسي.