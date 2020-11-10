ابتكار تكنولوجي يمنع أنظمة المراقبة الأمريكية من اكتشاف الغواصات الروسية

أوضح خبير سبب عدم قدرة القوات الأمريكية على تحديد مكان وجود الغواصات الروسية في المحيط الأطلسي.

أشار الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف في حديثه لوسائل إعلام، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعرف مكان وجود غواصات الأسطول العسكري الروسي في المحيط الأطلسي لأن نظام "سوسوس" الذي يجب أن يراقب ذهاب الغواصات الروسية إلى المحيط الأطلسي لا يستطيع إنجاز المهمة المطروحة عليه.

ولكي تتمكن القوات الأمريكية من متابعة الغواصات الروسية يعتزم البنتاغون الاستعانة بالنسخة البحرية من طائرة MQ-9 المسيرة كما أشارت إلى ذلك وسائل إعلام أمريكية.

ويفترض أن تتمكن الطائرة المسيرة المبتكرة من اكتشاف الغواصات الروسية في مناطق محددة، وتخبر القوات المتخصصة في مكافحة الغواصات بأماكن وجودها. إلا أن إنجاز هذه المهمة أمر صعب بسبب الابتكار الذي يجعل اكتشاف الغواصات الروسية الحديثة شبه مستحيل وفقا لما قاله الخبير.

وفضلا عن ذلك فإن روسيا تملك وسائل قادرة على التعامل مع طائرات مسيرة من هذا النوع وتدميرها والتشويش عليها. وقال الخبير إن أجهز الرادار من الطراز الأحدث التي تزود بها روسيا غواصاتها تستطيع اكتشاف ما يتواجد تحت وفوق الماء.

وأشار إلى أن الابتكارات التي تتوصل إليها روسيا لتطوير أسطولها البحري تتقدم على ما يوجد في حوزة الأعداء المحتملين.